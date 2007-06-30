Ан-30 прибув до Бельгії для участі в Днях оборони
11:21, 30 червня 2007Наука та IT
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Український літак візьме участь в авіашоу
Український літак АН-30 прибув на авіабазу Коксід для участі в Днях оборони Бельгії на запрошення Міністерства оборони цієї країни.
Як повідомили УНІАН в апараті військового аташе при посольстві України в Бельгії, український літак братиме участь в авіаційному шоу, яке триватиме два дні.
Український літак не братиме участі в показових польотах - передбачений лише статичний показ.
Довідка УНІАН. Літак “АН-30” призначений для повітряного спостереження та аерофотозйомки. Українські літаки “АН-30” беруть участь в операціях “Відкрите небо”.
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