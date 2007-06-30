Ан-30 прибув до Бельгії для участі в Днях оборони

Український літак АН-30 прибув на авіабазу Коксід для участі в Днях оборони Бельгії на запрошення Міністерства оборони цієї країни.

Як повідомили УНІАН в апараті військового аташе при посольстві України в Бельгії, український літак братиме участь в авіаційному шоу, яке триватиме два дні.

Український літак не братиме участі в показових польотах - передбачений лише статичний показ.

Довідка УНІАН. Літак “АН-30” призначений для повітряного спостереження та аерофотозйомки. Українські літаки “АН-30” беруть участь в операціях “Відкрите небо”.