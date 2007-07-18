Volkswagen змінить логотип

У концерні Volkswagen планують змінити свій фірмовий логотип. Нова емблема вперше з`явиться на шостому поколінні моделі Golf, світова прем`єра якого відбудеться наприкінці 2008 року. Про це повідомляє німецьке видання Auto Motor und Sport, посилаючись на заяву голови компанії Мартіна Вінтеркорна (Martin Winterkorn).

За інформацією видання, на автомобілях новий логотип як і раніше буде хромованим, розташованим на гратчатці радіатора. Знак дещо збільшиться в розмірах і стане виглядати "тривимірним", а кінці літер "V" і "W" виходитимуть за межі кільця, в якому вони знаходяться.

Нагадаємо, що компанія Fiat вже представила свій новий логотип, а Renault збирається показати оновлену емблему восени цього року.

Автолента.ру