У Харкові збудують ядерну установку

Спорудження ядерної установки, яку планується побудувати за допомогою Сполучених Штатів Америки на базі національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» (ХФТІ), почнеться в кінці 2011 року.

Про це в коментарі кореспонденту УНІАН повідомив заступник генерального директора «ХФТІ» Іван Карнаухов.

«Я сподіваюся, цього року: в кінці листопада - на початку грудня», - сказав він, відповідаючи на запитання про терміни початку спорудження установки.

За його словами, проект з будівництва ядерної установки «Джерело нейтронів, засноване на підкритичному збірнику, керованому електронним прискорювачем» («Джерело нейтронів») зараз перебуває на державній комплексній експертизі, куди його передали 22 червня 2011 р.

І. КАРНАУХОВ зазначив, що фінансування підготовчих робіт здійснюється «в достатніх обсягах для того, щоб здати установку під ключ в 2014 році». Вивезення високозбагаченого урану з Харкова заплановане у березні 2012 року.

«Ми плануємо, а плани треба виконувати», - зауважив І. Карнаухов.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня 2010 року в США Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час зустрічі з Президентом США Бараком ОБАМОЮ заявив, що Україна відмовиться від близько 90 кг збагаченого урану. У спільній заяві глав держав, оприлюдненій за результатами зустрічі, наголошується, що Б.ОБАМА позитивно оцінює рішення України відмовитися від усього запасу високозбагаченого урану в обмін на необхідну технічну і фінансову допомогу з цього питання з боку Сполучених Штатів.

На базі Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» (ХФТІ) планується протягом найближчих чотирьох років розробити і побудувати спільно з Аргонською національною лабораторією США нову ядерну установку «Джерело нейтронів, засноване на підкритичному збірнику, керованому електронним прискорювачем» («Джерело нейтронів»).

За словами генерального директора ННЦ «ХФТІ» Івана Неклюдова, крім досліджень властивостей підкритичних збірників, «Джерело нейтронів» дасть змогу виробляти всі медичні ізотопи, які сьогодні використовуються в світі. Установка також дозволить сертифікувати матеріали (зокрема продукти харчування), опромінювати біологічні об`єкти (зокрема для нейтронної терапії), досліджувати наноматеріали, нанотехнології розвивати і радіаційне матеріалознавство. Запуск передбачено в 2014 році. Потужність установки становитиме 250 КВт.

26 вересня 2011 р. в США міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО і державний секретар США Хіларі КЛІНТОН підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва в питаннях ядерної безпеки.

Відповідно до документа, США виділять Україні 60 млн. дол. на роботи, пов`язані з вивезенням високозбагаченого урану, і на створення науково-дослідної установки на низькозбагаченому пальному.