Apple планує випустити бюджетну версію iPad

Компанія Apple планує випустити бюджетну версію планшета iPad. Про це повідомляє блог AppleInsider з посиланням на Брайана Вайта, аналітика компанії Ticonderoga Securities.

Про планшет, який буде називатися iPad mini, Вайт нібито дізнався у ході поїздки до Китаю та на Тайвань, де він зустрічався з виробниками компонентів для пристроїв Apple. За даними аналітика, компанія представить пристрій на початку 2012 року.

Характеристики iPad mini Вайт не розкрив, зазначивши лише, що під словом "mini" мається на увазі невисока ціна, а не зменшений екран. Він стверджує, що апарат буде конкурувати з бюджетним планшетом Amazon Fire і ціна на нього буде складати близько 200 доларів.

Вайт також зазначає, що в другому кварталі 2012 року Apple представить і "повноцінний" iPad 3, ціна на який складе 500-700 доларів.

Варто зазначити, що Вайт у минулому робив помилкові прогнози щодо продуктів Apple. Так, в серпні він заявляв, що компанія восени представить iPhone 5 і бюджетну версію iPhone 4. Замість цього 4 жовтня компанія Apple анонсувала смартфон iPhone 4S, ціна на який буде знаходитися на рівні попередньої моделі.

Планшет iPad першого покоління був випущений у 2010 році. На початку весни 2011 року вийшов iPad 2. За два роки Apple продала понад 28 мільйонів планшетів.

ТСН