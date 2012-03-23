Малозабезпечені мають подати заявки на безкоштовні цифрові тюнери

Малозабезпечені українці до 1 липня мають подавати заявки на безкоштовне отримання цифрових ТВ-тюнерів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомив голова Держкомітету з телебачення і радіомовлення Олександр КУРДІНОВИЧ.

За його словами, у першій декаді квітня буде відомий переможець тендеру на постачання цифрових телетюнерів або сет-топ-боксів, необхідних для переходу на цифрове телебачення.

Водночас О.КУРДІНОВИЧ висловив переконання, що найближчим часом також буде оголошено тендер для операторів поштового зв’язку, які здійснюватимуть доставку телетюнерів.

Він нагадав, що 21 березня Кабінет міністрів України прийняв постанову «Про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення населення засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення», розроблену Держкомтелерадіо України. Згідно з цією постановою, телетюнери для цифрового телебачення соціально малозахищені громадяни отримають безкоштовно. Держбюджетом на 2012 рік на ці цілі передбачено 350 млн. 120 тис. грн. Цього року планується забезпечити телетюнерами 685-695 тис. сімей.

«Тендер покаже, на яку кількість фактично вистачить грошей, щоб забезпечити людей» - сказав О.КУРДІНОВИЧ.

Він також нагадав, що безкоштовні телетюнери зможуть отримати, зокрема, інваліди першої та другої груп; інваліди війни третьої групи; особи з сімей, що мають дитину-інваліда, за умови, що дитина проживає разом із сім’єю; особи з малозабезпечених сімей, які отримують державну допомогу з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», та особи, які отримують субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг протягом опалювального періоду 2011-2012 років.

О.КУРДІНОВИЧ наголосив, що отримання цих телетюнерів відповідні категорії громадян до 1 липня 2012 року повинні звернутися до місцевих управлінь праці та соціального захисту населення.

З наступного тижня, повідомив О.КУРДІНОВИЧ, в Україні розпочнеться інформаційна кампанія стосовно безкоштовного отримання телетюнерів, а з 26 березня у Держкомтелерадіо працюватиме телефон гарячої лінії: 239-61-09.

«Доставка телетюнерів громадянам буде здійснюватись поштою по мірі надходження заяв до органів соціального захисту та формування списків місцевими державними адміністраціями» - повідомив О.КУРДІНОВИЧ.

Одній сім’ї видаватиметься лише один телетюнер, незалежно від кількості телевізорів.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого 2012 року голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Владимир МАНЖОСОВ заявив, що Україна завершила перший етап переходу від аналогового до цифрового телебачення. Компанія «Зеонбуд» розгорнула мережу на території всієї країни і вже передає цифровий сигнал 22 телекомпаній в тестовому режимі.

Довідка УНІАН. Урядову програму розвитку цифрового телебачення було затверджено постановою Кабінету міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1085 "Про затвердження Державної програми впровадження цифрового телерадіомовлення».

Бюджет програми - 4,3 млрд. грн. При цьому з державного бюджету передбачено виділити лише 8,95 млн. грн. Решта коштів - за рахунок інвестицій та інших джерел.

Програмою передбачено до 2015 року запровадити у смугах частот 174-230 МГц та 470-862 Мгц радіотехнології цифрового телерадіомовлення стандарту DVB-T.