Nokia представила новий мобільний телефон (фото)
13:41, 20 вересня 2007Наука та IT
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Наявність Wi-Fi і підтримка технології UMA
|Фото Reuters
Завдяки UMA (Unlicensed Mobile Access) користувачі зможуть здійснювати дзвінки за допомогою широкосмугового інтернет-з`єднання. Також варто відзначити, що новинка буде оснащена дводюймовим кольоровим дисплеєм, вбудованим цифровим плеєром і радіоприймачем, а також двохмегапіксельною цифровою камерою.
Nokia 6301 надійде у продаж в четвертому кварталі 2007 року за ціною в 230 євро (близько 320 доларів США).
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