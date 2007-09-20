Nokia представила новий мобільний телефон (фото)

Світовий лідер на ринку стільникових телефонів фінська компанія Nokia представила новий телефон 6301. Основними відмінностями новинки від моделі 6300 є наявність модуля Wi-Fi і підтримка технології UMA, повідомляє агентство Reuters.

Завдяки UMA (Unlicensed Mobile Access) користувачі зможуть здійснювати дзвінки за допомогою широкосмугового інтернет-з`єднання. Також варто відзначити, що новинка буде оснащена дводюймовим кольоровим дисплеєм, вбудованим цифровим плеєром і радіоприймачем, а також двохмегапіксельною цифровою камерою.

Nokia 6301 надійде у продаж в четвертому кварталі 2007 року за ціною в 230 євро (близько 320 доларів США).

Лента.ру