Українська армія буде переозброєна новими машинами КрАЗ

Українська армія переозброюватиметься новими автомобілями КрАЗ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ХК "АвтоКрАЗ" з посиланням на міністра оборони України Анатолія ГРИЦЕНКА.

За їх даними, міністр оборони разом з головнокомандуючим Збройних Сил України генералом армії України Сергієм КИРИЧЕНКОМ позитивно оцінили кременчуцькі вантажівки в ході стратегічних командно-штабних навчань ЗСУ по оперативному забезпеченню і логістиці «Артерія-2007». В рамках навчань на Рівненському загальновійськовому полігоні був організований показ новітніх зразків озброєння і військової техніки, в якому брала участь і Холдингова компанія «АвтоКрАЗ». За інформацією компанії, А.ГРИЦЕНКО, уважно ознайомившись з гаммою представлених «АвтоКрАЗом» автомобілів, пропонованих міністерству оборони України, дав високу оцінку кременчуцькій техніці і відзначив, що українська армія переозброюватиметься новими автомобілями КрАЗ.

За інформацією прес-служби, «АвтоКрАЗ» на виставці представив:

12-тонний бортовий позашляховик КрАЗ-6322 (6х6), якому віддали перевагу військові Іраку, Ємену, Анголи, Індії та низки інших країн;

бортовий автомобіль КрАЗ-5133ВЕ (4х4) з унікальними тяговий-динамічними характеристиками і високою прохідністю, призначений для перевезення різних вантажів і особового складу, транспортування артилерійських систем, причепів повною масою до 10 тонн;

400-сильний сідельний тягач КрАЗ-6140ТЕ (6х6), призначений для буксирування напівпричепів-важковозів повною масою до 70 тонн;

сідельний тягач КрАЗ-6446 для перевезення по всіх видах доріг та бездоріжжю різних вантажів у зчепі з напівпричепом загальною масою до 34 тонн;

шасі КрАЗ-7140Н6 (8х6) вантажопідйомністю 25 тонн, призначене для монтажу різного спеціального устаткування;

ремонтний-евакуаційний автомобіль КрАЗ-6322-056 для ремонту і евакуації пошкоджених автотранспортних засобів у позашляхових і важкодоступних умовах;

вахтовий автомобіль КрАЗ-6133КЕ.