Китай сполучиться із США оптоволоконним кабелем через дно Тихого океану

Група компаній розпочала прокладання першого телекомунікаційного кабелю через дно Тихого океану, який має напряму зв`язати Китай і США, передає The Jerusalem Post. Проект, який одержав назву Trans-Pacific Express, повинен стати до ладу в липні 2008 року, коли відкриються Олімпійські ігри в Пекіні.

Необхідність прокладки оптоволоконного кабелю з`явилася після різкого стрибка телефонного та інтернет-сполучення між КНР і США. Розробники проекту чекають, що після його реалізації пропускна спроможність мереж зв`язку між двома країнами зросте в 60 разів проти сьогоднішніх показників.

Нині телекомунікаційні кабелі, що сполучають Китай і США, проходять через Японію. Проте Пекін вважає Токіо своїм регіональним конкурентом у сфері зв`язку, тому давно виношував плани створення окремої комунікаційної лінії з американським континентом.

Лента.ру