Літак британських ВВС під час польоту загубив штурмана

Штурман літака Tornado GR4 ВВС Великобританії загинув, катапультувавшись під час тренувального польоту, повідомляє ВВС News.

Тіло штурмана було виявлене в середу вечером недалеко від маєтку королівської сім`ї Сандрінгем (Sandringham) в Норфолку. За даними попереднього розслідування, механізм екстреного катапультування спрацював в той момент, коли Tornado GR4 виконував "бочку" - фігуру вищого пілотажу.

За словами пілота Tornado, політ проходив в штатному режимі, і у його напарника не було причин вдаватися до катапультування. Він також уточнив, що парашут крісла катапульти штурмана не розкрився.

Представники ВВС Великобританії підтвердили факт загибелі штурмана, відмовившись повідомити які-небудь версії інциденту до завершення розслідування.

Лєнта.ру