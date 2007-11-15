Літак британських ВВС під час польоту загубив штурмана
Tornado GR4 виконував "бочку"
Штурман літака Tornado GR4 ВВС Великобританії загинув, катапультувавшись під час тренувального польоту, повідомляє ВВС News.
Тіло штурмана було виявлене в середу вечером недалеко від маєтку королівської сім`ї Сандрінгем (Sandringham) в Норфолку. За даними попереднього розслідування, механізм екстреного катапультування спрацював в той момент, коли Tornado GR4 виконував "бочку" - фігуру вищого пілотажу.
За словами пілота Tornado, політ проходив в штатному режимі, і у його напарника не було причин вдаватися до катапультування. Він також уточнив, що парашут крісла катапульти штурмана не розкрився.
Представники ВВС Великобританії підтвердили факт загибелі штурмана, відмовившись повідомити які-небудь версії інциденту до завершення розслідування.