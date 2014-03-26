Кримських бойових дельфінів поставлять на службу флоту Росії - ЗМІ
Кримські бойові дельфіни тепер будуть служити ВМФ Росії: Севастопольський державний океанаріум готується почати тренування тварин з новими програмами в інтересах російського флоту.
Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на свої джерела.
Раніше бойові дельфіни-афаліни і морські котики проходили тренування за радянськими програмами в інтересах ВМС України. Українські військові відновили їх після розпаду СРСР лише в 2012 році. Після входження Криму до РФ океанаріум і дельфіни, відповідно, також стали російськими.
«Інженери океанаріуму розробляють нові прилади для нових програм з метою більш ефективного використання дельфінів під водою», - сказав співрозмовник агентства, зазначивши, що дельфіни і морські котики будуть задіяні для пошуків затонулих предметів і військової техніки, а також виявлення бойових плавців.
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Як заявив співрозмовник агентства, бойова екіпіровка тварин сильно застаріла.
"Наші фахівці вели розробки нових приладів, які перетворять виявлену сонаром дельфіна підводну ціль в сигнал на монітор оператора. Але у ВМС України не вистачало коштів на подібні ноу-хау, і деякі проекти довелося закрити», - сказав співробітник океанаріуму.
Він висловив надію, що в ВМФ РФ знайдуться кошти на продовження спецпідготовки бойових дельфінів і морських котиків.
На сьогоднішній день у світі існують тільки два центри підготовки бойових дельфінів - це база Сан-Дієго (США) і Севастополь. Інші дані про російські програми використання тварин в інтересах ВМФ РФ не розголошуються.