Кримських бойових дельфінів поставлять на службу флоту Росії - ЗМІ

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на свої джерела.

Раніше бойові дельфіни-афаліни і морські котики проходили тренування за радянськими програмами в інтересах ВМС України. Українські військові відновили їх після розпаду СРСР лише в 2012 році. Після входження Криму до РФ океанаріум і дельфіни, відповідно, також стали російськими.

«Інженери океанаріуму розробляють нові прилади для нових програм з метою більш ефективного використання дельфінів під водою», - сказав співрозмовник агентства, зазначивши, що дельфіни і морські котики будуть задіяні для пошуків затонулих предметів і військової техніки, а також виявлення бойових плавців.

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Як заявив співрозмовник агентства, бойова екіпіровка тварин сильно застаріла.

"Наші фахівці вели розробки нових приладів, які перетворять виявлену сонаром дельфіна підводну ціль в сигнал на монітор оператора. Але у ВМС України не вистачало коштів на подібні ноу-хау, і деякі проекти довелося закрити», - сказав співробітник океанаріуму.

Він висловив надію, що в ВМФ РФ знайдуться кошти на продовження спецпідготовки бойових дельфінів і морських котиків.

На сьогоднішній день у світі існують тільки два центри підготовки бойових дельфінів - це база Сан-Дієго (США) і Севастополь. Інші дані про російські програми використання тварин в інтересах ВМФ РФ не розголошуються.