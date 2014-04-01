Світовий ринок програмного забезпечення за рік зріс майже на 5%

Дохід IT-компаній від продажу програмного забезпечення (ПЗ) в світі в 2013 році зріс на 4,8% - до 407,3 млрд дол. з 388,5 млрд дол. роком раніше, повідомляється у звіті аналітичної компанії Gartner (США).

Згідно зі звітом, за підсумками минулого року найбільшим постачальником у світі була компанія Microsoft, яка за рік збільшила виручку від продажу софту на 6% - до 65,7 млрд дол.

Друге місце в рейтингу вперше зайняла компанія Oracle з доходом 29,6 млрд дол. (зростання на 3,4%), обігнавши при цьому IT-гіганта IBM з доходом 29,1 млрд дол. (зростання на 1,4%).

До п'ятірки лідерів з продажів також увійшли компанії SAP (18,5 млрд дол.) і Symantec (6,4 млрд дол.).

«Ринок програмного забезпечення за останні 5 років змінив свої обриси. Головну роль у цих змінах грають хмарні обчислення. Постачальники ПЗ активно скуповують хмарні компанії і пропонують своїм клієнтам нові технології, які відповідають сучасним трендам», - зазначила віце-президент Gartner Джоан Коррея.

Довідка УНІАН. Gartner, Inc. - одна з провідних аналітичних та консалтингових компаній у сфері ІТ. Заснована в 1979 році, штаб-квартира розміщена в Стемфорді (штат Коннектикут, США), компанія проводить дослідження у 85 країнах, кількість співробітників - понад 5 тис.

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