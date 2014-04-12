Окуляри Google Glass увійшли в постійну екіпіровку лікарів американської клініки

Як пише Newsru з посиланням на американське видання The Boston Globe, в січні один із співробітників бостонського медичного центру Beth Israel доктор Стівен Хорнг врятував життя пацієнта за допомогою Google Glass. Хворий, у якого було виявлено внутрішньомозковий крововилив, повідомив Хорнгу, що у нього алергія на деякі препарати, що знижують тиск, проте не зміг згадати їхні назви. Щоб заощадити час, лікар не став вивчати медичну картку або звертатися до записів в комп'ютері клініки. Хорнг зміг вивести інформацію про пацієнта на екран своїх Google Glass, чим, ймовірно, і врятував йому життя.

До квітня практика використання окулярів від Google в клініці Beth Israel помітно розширилася: гаджет стали використовувати для повсякденного медичного обслуговування. Тепер лікарі починають зміну з того, що вмикають Google Glass.

"Ми робимо це, щоб випробувати технологію, яка може дійсно виявитися корисною, і закликаємо інших лікарів дослідити її можливості разом з нами. Це вільні руки та доступ до інформації в будь-який момент", повідомив журналістам Стівен Хорнг.

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На дверях лікарняних палат почали розміщувати QR-коди, кожен з яких є унікальним і пов'язаний з даними конкретного пацієнта, що зберігаються в електронній базі медичного центру. Перед тим як увійти в палату, лікар може просканувати код і негайно отримати всі необхідні відомості про пацієнта.

У вівторок на YouTube з'явилося відео, яке демонструє, як саме "розумні" окуляри можуть допомагати лікарям в роботі. За допомогою Google Glass медики отримали дані про надходження у лікарню пацієнта, обмінялися думками про діагноз та методи лікування. Втім, не можна не відзначити, що літній чоловік на відео явно демонструє всі класичні ознаки інсульту, що робить постановку діагнозу не надто складною.