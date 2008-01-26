Комп`ютер навчили впізнавати обличчя

Дослідники з університету Глазго розробили технологію, яка підвищила вірогідність правильного розпізнавання людських обличь у півтора рази, пише видання The Science.

Програмі показували по 20 фотографій 25 знаменитих людей. Фото були зроблені в різних умовах впродовж кількох десятиліть. Програма розпізнавання образів правильно визначала особу в 54 відсотках випадків.

Тоді науковці створили з фотографій "усереднені" зображення і попросили систему визначити особу за фотографією. Відсоток вірних спрацювань зріс до сотні. Коли ж для створення усереднених зображень використовувалися фотографії, які система взагалі не змогла впізнати, назвати вдалося 80 відсотків знаменитостей.

Експерти стверджують, що рано говорити про стовідсоткове розпізнання людських обличь. Вони пропонують триваліші тести.

Наразі система проходить перевірку в аеропорту Сіднея, а також на генеалогічному веб-сайті MyHeritage, один з сервісів якого допомагає обчислити, наскільки відвідувач схожий на одну із знаменитостей.

Лента.ру