Американський супутник-шпигун вийшов з-під контролю
10:24, 27 січня 2008Наука та IT
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Апарат може впасти на землю в кінці лютого
Великий американський супутник-шпигун вийшов з-під контролю і може впасти на землю в кінці лютого або на початку березня, повідомило джерело в уряді США.
Джерело повідомило, що супутник може містити небезпечні матеріали, зокрема, берилій. Його сполуки використовуються в оборонній і аерокосмічній промисловості, і можуть вражати дихальні шляхи.
«Ми шукаємо можливості мінімізувати можливі загрози, які становить падіння супутника», - заявив Гордон Джондроу, представник Ради безпеки США.
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