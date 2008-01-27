Великий американський супутник-шпигун вийшов з-під контролю і може впасти на землю в кінці лютого або на початку березня, повідомило джерело в уряді США.

Джерело повідомило, що супутник може містити небезпечні матеріали, зокрема, берилій. Його сполуки використовуються в оборонній і аерокосмічній промисловості, і можуть вражати дихальні шляхи.

«Ми шукаємо можливості мінімізувати можливі загрози, які становить падіння супутника», - заявив Гордон Джондроу, представник Ради безпеки США.

Газета.ру