Аргентина і Бразилія разом будуватимуть атомні підводні човни
03:31, 25 лютого 2008Наука та IT
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У проекті братиме участь також Франція
Аргентина і Бразилія спільно будуватимуть атомні підводні човни. Про це заявив міністр оборони Бразилії. У проекті братиме участь також Франція - повідомляє агентство "Франс Прес" з посиланням на аргентинські ЗМІ.
Раніше було оголошено, що Аргентина і Бразилія мають намір організувати спільне підприємство по збагаченню урану і побудувати ядерний реактор, який служитиме обом державам.
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