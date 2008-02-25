Аргентина і Бразилія разом будуватимуть атомні підводні човни

Аргентина і Бразилія спільно будуватимуть атомні підводні човни. Про це заявив міністр оборони Бразилії. У проекті братиме участь також Франція - повідомляє агентство "Франс Прес" з посиланням на аргентинські ЗМІ.

Раніше було оголошено, що Аргентина і Бразилія мають намір організувати спільне підприємство по збагаченню урану і побудувати ядерний реактор, який служитиме обом державам.

Радіо Свобода