Реєстрація в Gmail більше не вимагає створення облікового запису в Google+

Нагадаємо, 2 роки тому Google вела правило, при якому користувач заводячи обліковий запис в Gmail, автоматично ставав учасником соцмережі Google+. Тепер компанія скасувала це правило, повідомляє ZN.UA.

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Нова політика компанії почала діяти з початку вересня. Тепер користувачі можуть пізніше об'єднати свій Gmail-акаунт з записом Google+, і прямо з поштового інтерфейсу публікувати будь-які дані, але можуть цього і не робити.

Після введення цього правила 2 роки тому, багато користувачів пред'явили претензії Google в нав'язуванні соцмережі.