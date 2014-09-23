Реєстрація в Gmail більше не вимагає створення облікового запису в Google+
15:28, 23 вересня 2014Наука та IT
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Користувачі поштового сервісу Google Gmail можна буде быльше не створювати одночасно з реєстрацією обліковий запис в Google+.
Google скасувала обязательноую реєстрацію у своїй соцмережі / фото gmail
Нагадаємо, 2 роки тому Google вела правило, при якому користувач заводячи обліковий запис в Gmail, автоматично ставав учасником соцмережі Google+. Тепер компанія скасувала це правило, повідомляє ZN.UA.
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Нова політика компанії почала діяти з початку вересня. Тепер користувачі можуть пізніше об'єднати свій Gmail-акаунт з записом Google+, і прямо з поштового інтерфейсу публікувати будь-які дані, але можуть цього і не робити.
Після введення цього правила 2 роки тому, багато користувачів пред'явили претензії Google в нав'язуванні соцмережі.
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