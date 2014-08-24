Google привітала українців із Днем Незалежності оригінальним малюнком

Пошукова система Google привітала українців із Днем незалежності.

Звичний логотип компанії на головній сторінці замінив малюнок українського художника Владислава Єрка, відомого яскравим ілюструванням творів дитячої літератури, повідомляє Радіо Свобода.

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Свого часу лише йому та видавництву «А-ба-ба-га-ла-ма-га» володарі прав на видання саги про Ґаррі Поттера дозволили змінити на оригінальні малюнки стандартне оформлення видання творів Джоан Роулінґ.

Змінилася і друга сторінка пошукового механізму – напис Google перефарбувався в кольори українського прапора.