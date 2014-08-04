Google розділить фотосервіс і соцмережу Google+

Для цього інтернет-гігант планує зробити фотосервіс Google+ незалежним від самої соцмережі. За неофіційними даними, найближчим часом компанія додасть до фотосервису нові функції, пов'язані з редагуванням, а також проведе ребрендинг фотосервісу, передає ZN.UA.

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Подібний крок сприймається як необхідний захід для залучення нових користувачів у Google Photos, які не хочуть відчувати нав'язувану компанією залежність у рамках Google+.

Раніше Google заявила, що надасть доступ до Hangouts-відеоконференцій передплатникам комерційних версій Google Apps, навіть у тому випадку, якщо вони не працюють з Google+. Одночасно з цим, Google відкриває можливість здійснення дзвінків з веб-версії програмного забезпечення Google Voice. Це теж означає, що тепер користувачам не обов'язково заводити аккаунт в Google+.

Експерти відзначають, що хоча сама соцмережа Google+ так і не змогла домогтися популярності в аудиторії, її фотосервіс несподівано став популярний.