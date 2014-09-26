За два роки Роскомнагляд заблокував понад тисячу сайтів

За сім місяців 2014 року Роскомнагляд заблокував понад 600 ресурсів, де були знайдені "заклики до екстремізму і масових заворушень".

Близько ста рішень було прийнято Генпрокуратурою з моменту вступу в силу закону, який дозволяє за запитом генпрокурора або його заступників без суду блокувати інтернет-ресурси з такими закликами.

Про це пише ИТАР-ТАСС, посилаючись на "Російську газету".

Блокування йде також і за іншими реєстрами: за порушення авторських прав та шкідливу інформацію для дітей. Мова йде про дитячу порнографію, пропаганду наркотиків, пропаганду суїциду та іншої забороненої інформації.

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Є ще і реєстр блогерів. Але ті, хто потрапив до нього, залишаються у відкритому доступі. Закон про блогерів діє близько двох місяців.

Допомагати відловлювати протиправний контент в мережі Роскомнагляду допомагає пошуковик "Супутник". Система, яка розпочала роботу влітку в тестовому режимі, буде виключати зі своєї пошукової видачі сайти, які потрапили в чорні списки Роскомнагляду.