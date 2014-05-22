У Росії запустили ізольований від світу пошуковик «Супутник»

Пошуковик доступний за адресою sputnik.ru, але тільки для росіян.

Новий інтернет-пошуковик «Супутник» сконцентрується на інформації для вирішення повсякденних проблем - наприклад, пошуку кращих цін на ліки в аптеках, контактах з державними органами, що обслуговують конкретний будинок, або інструкціях з отримання материнського капіталу.

На стартовій сторінці розташовані кілька звичних для користувачів онлайн-пошуковиків елементів - пошуковий рядок, віджет з інформацією про погоду, список актуальних новин, посилання на сервіси. Значна частина головної сторінки відведена під галерею з фотографіями природи Росії.

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Пошуковик буде індексувати ресурси рунета і деякі найбільш популярні англомовні сайти. В першу чергу, сервіс орієнтується на задоволення попиту російськомовної аудиторії на сервіси, пов'язані з життям в Росії, завдання індексації західних ресурсів не стоїть, заявили творці «Супутника».

Набір сервісів «Супутника» дійсно досить специфічний. Так, розділ «Мій дім» покликаний знайти організації, які обслуговують конкретний будинок - поштове відділення, ТСЖ, поліклініку, ФМС тощо. При введенні адреси в окремому віджеті відображається будинок на карті, інформація про рік побудови, поштовий індекс і найближче метро.

Президент Фонду інформаційної демократії Ілля Массух, який в ранзі заступника міністра зв'язку курував створення «Супутника», вважає важливим, що це повністю вітчизняна розробка, яка відповідає сучасним світовим стандартам.

«Він розміщений на російських серверах, використовує вітчизняні технології. Це функціональний і зручний пошуковий сервіс, актуальна інформація і це просто якісний російський продукт. Дуже хочеться, щоб вітчизняних розробок такого рівня було більше», - сказав Массух.

Конкуренти позитивно оцінюють появу національної пошукової системи.

«Тільки в декількох країнах світу у користувачів є можливість вибору між пошуковими системами. І Росія якраз одна з таких країн, де висока конкуренція сприяє постійному розвитку якості пошуковиків і появи нових сервісів і технологій», - заявили «Ленті.ру» у прес-службі «Яндекса» в зв'язку з запуском «Супутника».