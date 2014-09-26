У РФ можуть заблокувати Gmail, Facebook і Twitter

Необхідність реєструватися в Росії прописана поправками в законах "Про зв'язок", "Про інформатизації інформаційні технології і про захист інформації" та КпАП.

Про це пише "Сегодня".

В них, зокрема, йдеться про те, що сайти і системи, які забезпечують прийом, передачу, доставку повідомлень в Інтернеті, повинні зареєструватися у Роскомнагляді і протягом півроку зберігати на території Росії всю прийняту інформацію - будь вона в текстовому, графічному, звуковому чи будь-якому іншому вигляді.

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Організаціям, що не виконують вимогу, загрожує штраф до півмільйона рублів і потрапляння в "чорний список".

"ВКонтакте", сервіси "Яндекса" і Mail.Ru вже включені в реєстр, "Хабрахабр" - в процесі реєстрації, розповів заступник керівника Роскомнагляду Максим Ксьонзов.

Він уточнив, що порталам, які ще не почали процес реєстрації, направлені повідомлення про необхідність її провести.

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"Ми з ними їдемо консультації і поки спеціально не квапимо", - говорить він. Facebook, Gmail, Twitter повинні прийняти рішення з приводу розміщення своїх дата-центрів в Росії.