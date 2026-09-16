На Одещині до будівлі влетіла яскрава пташка, що подорожує до Африки (відео)

Через піщаний пересип дикої природи пролітає десятки тисяч різних пернатих.

В Одеській області, до будівлі інспекторів Національного природного парку "Тузлівські Лимани", влетіла яскрава пташка - горихвістка звичайна, яка з родичами подорожує до Африки. Про це розповів доктор біологічних наук, начальник науково-дослідного відділу нацпарку "Тузлівські Лимани" Іван Русєв.

Він оприлюднив відео, на якому горихвістка звичайна (Phoenicurus phoenicurus).

"Зараз ці і багато інших видів дрібних пташок, попри потужний вплив війни, пролітає через Національний природний парк "Тузлівські лимани". Зі світанку і до заходу сонця через піщаний пересип дикої природи пролітає десятки тисяч різних пташок", - розповів дослідник.

За його словами, птахи летять на зимівлю - далеко в екваторіальну Африку. Це вид птахів з роду горихвістка родини мухоловкових ряду горобцеподібних.

Як зазначає Русєв, йдеться за невеликих пернатих (15 см), які мають яскраве забарвлення.

"Ганяючись за комахами цей птах залетів в будівлю інспекторів на Кордоні "Тузлівська Амазонія". Його обстежили й відпустили", - пояснив вчений.

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Як писав УНІАН, в Одеській області, у Національному природному парку "Тузлівські лимани", значно поменшало рідкісних рожевих фламінго – птахи зникли через шумове навантаження, зокрема, через російські дрони.

Науковець Іван Русєв розповів, що велика зграя, яка була ще на початку липня, у середині серпня нараховувала декілька невеликих, загальною чисельністю трохи понад сто птахів. За словами дослідника, особливо негативно впливають дрони саме на фламінго, які у 2023 році вперше загніздувалися на території "Тузлівських лиманів". У 2024-2026 роках гніздування було невдалим – сотні гнізд були зруйновані під впливом війни.

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