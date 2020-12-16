Фінальна версія HarmonyOS 2.0 вийде у 2021 році.

У Китаї власники смартфонів Huawei лінійок P40 і Mate30, а також планшетів MatePad Pro вже можуть встановити операційну систему HarmonyOS 2.0. Ця система була розроблена Huawei без використання напрацювань Google.

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Як повідомляє DTF, система заснована на Huawei Mobile Services. В якості магазину додатків в ній використовується Huawei App Gallery - як і в актуальній оболонці EMUI11 на базі Android.

Зараз операційні системи не відрізняються навіть зовні, інтерфейс у них майже однаковий.

Зазначається, що основні нововведення HarmonyOS 2.0 зараз знаходяться «під капотом». Користувачі відзначають, що гаджети з новою системою стали працювати швидше і плавніше. При цьому, на нову ОС можна встановити додатки для Android, використовуючи .apk-файли.

Фінальна версія HarmonyOS 2.0 вийде у 2021 році — перший час користувачам смартфонів Huawei буде запропоновано встановити її як другу ОС, поруч з EMUI 11 на Android.

Санкції США проти Huawei

У 2019 році уряд США на тлі торгової війни з Китаєм ввів санкції проти Huawei. Компанію звинувачують у шпигунстві та допомозі авторитарним режимам.

Через санкції в продуктах компанії стало неможливо використовувати сервіси Google.

15 травня, стало відомо, що США змінюють одне зі стратегічних правил експорту, щоб заблокувати поставки чіпів для Huawei.

Найбільший виробник чіпів TSMC припинив приймати нові замовлення для Huawei. У серпні 2020 року Huawei також заявила, що припиняє виробництво чіпсета Kirin 9000, який використовувався у флагманських смартфонах компанії.

З 15 вересня набули чинності нові обмеження уряду США щодо компанії Huawei. Серед іншого, компанія залишиться без дисплеїв від LG і Samsung.

Проте компанія готова продовжувати боротьбу за ринок. Як мінімум-за Китайський. У липні Huawei вперше стала лідером з продажу смартфонів у світі. До цього дев'ять років поспіль перше місце займала Apple або Samsung.

Компанія знаходить нових постачальників і розробляє власні технології, але оцінити їх перспективність поки складно.

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Автор: Дмитро Захаров