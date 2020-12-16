ОС від Huawei в дії / скріншот з відео

У Китаї власники смартфонів Huawei лінійок P40 і Mate30, а також планшетів MatePad Pro вже можуть встановити операційну систему HarmonyOS 2.0. Ця система була розроблена Huawei без використання напрацювань Google.

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Як повідомляє DTF, система заснована на Huawei Mobile Services. В якості магазину додатків в ній використовується Huawei App Gallery - як і в актуальній оболонці EMUI11 на базі Android.

Зараз операційні системи не відрізняються навіть зовні, інтерфейс у них майже однаковий.

Зазначається, що основні нововведення HarmonyOS 2.0 зараз знаходяться «під капотом». Користувачі відзначають, що гаджети з новою системою стали працювати швидше і плавніше. При цьому, на нову ОС можна встановити додатки для Android, використовуючи .apk-файли.

Фінальна версія HarmonyOS 2.0 вийде у 2021 році — перший час користувачам смартфонів Huawei буде запропоновано встановити її як другу ОС, поруч з EMUI 11 на Android.

Санкції США проти Huawei

  • У 2019 році уряд США на тлі торгової війни з Китаєм ввів санкції проти Huawei. Компанію звинувачують у шпигунстві та допомозі авторитарним режимам.
  • Через санкції в продуктах компанії стало неможливо використовувати сервіси Google.
  • 15 травня, стало відомо, що США змінюють одне зі стратегічних правил експорту, щоб заблокувати поставки чіпів для Huawei.
  • Найбільший виробник чіпів TSMC припинив приймати нові замовлення для Huawei. У серпні 2020 року Huawei також заявила, що припиняє виробництво чіпсета Kirin 9000, який використовувався у флагманських смартфонах компанії.
  • З 15 вересня набули чинності нові обмеження уряду США щодо компанії Huawei. Серед іншого, компанія залишиться без дисплеїв від LG і Samsung
  • Проте компанія готова продовжувати боротьбу за ринок. Як мінімум-за Китайський. У липні Huawei вперше стала лідером з продажу смартфонів у світі. До цього дев'ять років поспіль перше місце займала Apple або Samsung.
  • Компанія знаходить нових постачальників і розробляє власні технології, але оцінити їх перспективність поки складно. 

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Автор: Дмитро Захаров