У Китаї власники смартфонів Huawei лінійок P40 і Mate30, а також планшетів MatePad Pro вже можуть встановити операційну систему HarmonyOS 2.0. Ця система була розроблена Huawei без використання напрацювань Google.
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Як повідомляє DTF, система заснована на Huawei Mobile Services. В якості магазину додатків в ній використовується Huawei App Gallery - як і в актуальній оболонці EMUI11 на базі Android.
Зараз операційні системи не відрізняються навіть зовні, інтерфейс у них майже однаковий.
Зазначається, що основні нововведення HarmonyOS 2.0 зараз знаходяться «під капотом». Користувачі відзначають, що гаджети з новою системою стали працювати швидше і плавніше. При цьому, на нову ОС можна встановити додатки для Android, використовуючи .apk-файли.
Фінальна версія HarmonyOS 2.0 вийде у 2021 році — перший час користувачам смартфонів Huawei буде запропоновано встановити її як другу ОС, поруч з EMUI 11 на Android.
Санкції США проти Huawei
- У 2019 році уряд США на тлі торгової війни з Китаєм ввів санкції проти Huawei. Компанію звинувачують у шпигунстві та допомозі авторитарним режимам.
- Через санкції в продуктах компанії стало неможливо використовувати сервіси Google.
- 15 травня, стало відомо, що США змінюють одне зі стратегічних правил експорту, щоб заблокувати поставки чіпів для Huawei.
- Найбільший виробник чіпів TSMC припинив приймати нові замовлення для Huawei. У серпні 2020 року Huawei також заявила, що припиняє виробництво чіпсета Kirin 9000, який використовувався у флагманських смартфонах компанії.
- З 15 вересня набули чинності нові обмеження уряду США щодо компанії Huawei. Серед іншого, компанія залишиться без дисплеїв від LG і Samsung.
- Проте компанія готова продовжувати боротьбу за ринок. Як мінімум-за Китайський. У липні Huawei вперше стала лідером з продажу смартфонів у світі. До цього дев'ять років поспіль перше місце займала Apple або Samsung.
- Компанія знаходить нових постачальників і розробляє власні технології, але оцінити їх перспективність поки складно.
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