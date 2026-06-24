Археологи знайшли стародавній скарб у біблійному місті, пов’язаному з Книгою Буття

Скарб, знайдений під похоронною спорудою з людськими останками, містив п’ять пар жовтих металевих сережок, які, на думку археологів, могли бути виготовлені із золота.

Археологи виявили схованку зі стародавніми скарбами на місці Геліополіса, легендарного єгипетського міста, згаданого в біблійній історії Йосипа. Про це пише Fox News.

Артефакти були знайдені в гробниці Панхесі в археологічному районі Матарія міста Айн-Шамс, на території некрополя Геліополіса.

Цвинтар використовувався в Єгипті з пізнього періоду до римської епохи і аж до християнського періоду, хоча офіційні особи не назвали конкретну дату виявлення схованки.

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Цікаво, що Геліополіс, відомий у Біблії як "Он", неодноразово згадується в Книзі Буття, Книзі Єремії та Книзі Єзекіїля. У Буття 41:45 зазначається, що дружина Йосипа, Асенат, була дочкою Потіфери, священика цього міста.

Знайдений під похоронною спорудою з людськими останками скарб містив п’ять пар жовтих металевих сережок, які, на думку археологів, могли бути виготовлені із золота.

На фотографіях, опублікованих офіційними особами, сережки зображені разом із різьбленими скарабеями та іншими дрібними артефактами, а також косметичними посудинами й мідним дзеркалом.

Археологи виявили дві алебастрові посудини для сурми зі слідами стародавньої косметики для очей та третю посудину для сурми, виготовлену з чорного обсидіану.

Важливо, що було знайдено чотири камені, два з яких, як вважають, є агатом - напівдорогоцінним каменем, що широко використовувався в стародавньому світі.

Офіційні особи зазначили, що цей скарб є "першим майже повним похоронним комплексом, який коли-небудь було виявлено в цьому районі".

"Ця знахідка доповнює більш ранні знахідки на цьому місці під час поточного сезону розкопок, зокрема похоронні споруди з сирцевої цегли та вапняку, а також дві труни, знайдені у фрагментарному стані. Кладовище Панхесі має особливе значення, оскільки воно слугувало місцем поховання видатних діячів протягом багатьох епох - від пізнього періоду Єгипту до римської епохи та до нашої ери", - заявило міністерство туризму.

Це відкриття є останнім у серії археологічних знахідок по всьому Єгипту.

Новини археології

У Нідерландах кілька робітників, які готували ділянку для будівництва нового мікрорайону, навіть не підозрювали, що ховалося під їхніми ногами. Зокрема, розкопки виявили забуту частину римського минулого, а саме один із найбільших комплексів римських лазень, які коли-небудь були виявлені на території Нідерландів. Серед артефактів, знайдених під будівельним майданчиком, були також прикраси та монети.

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