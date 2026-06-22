Археологи знайшли середньовічне місто, яке зникло 600 років тому

Протягом століть Ехене було лише назвою у середньовічних текстах.

Під час планових археологічних розкопок у західній Німеччині було знову відкрито середньовічне поселення Ехене, яке зникло з історичних записів близько 600 років тому. Про це пише Daily Galaxy.

Довгий час відоме лише за старими документами, поселення нарешті було виявлено завдяки знахідці залишків будинку, фрагментів кераміки та кам’яного льоху неподалік від міста Боргентрайх.

Цікаво, що протягом століть Ехене було лише назвою у середньовічних текстах. Історики знали про існування поселення, оскільки воно неодноразово згадувалося в письмових джерелах, але ніхто точно не знав, де воно розташовувалося. Потім, після XV століття, поселення повністю зникло з джерел.

Відео дня

Тепер археологи виявили перші матеріальні сліди поселення під час досліджень, що проводилися напередодні будівельних робіт, пов’язаних із новим проєктом вітрових турбін.

Забуте місто, приховане під полем

Історія Ехене починається понад тисячу років тому. Історичні записи свідчать, що місто вперше згадується у 944 році й продовжує з’являтися в документах протягом усього Середньовіччя. Остання відома згадка про поселення датується XV століттям. Після цього сліди загубилися, залишивши вчених із більшою кількістю запитань, ніж відповідей.

Як зазначив Свен Спіонг, голова Регіональної асоціації археологів Вестфалії-Ліппе (LWL), поселення просто "зникло в небуття". Хоча поле неподалік від Боргентрайха мало назву "Ехелен" - можливо, відгомін загубленого села, - не було жодних доказів, що пов’язували б цю місцевість з Ехеленом.

Ситуація змінилася, коли археологи провели обстеження землі в долині струмка на південний захід від Боргентрайха перед прокладанням лінії електропередачі. Під землею вони виявили свідчення, які відповідали тому, що шукали історики: залишки середньовічного поселення, яке ховалося на очах у всіх.

Стародавні сліди, приховані під будинками та керамікою

Як пояснюється в заяві, розкопки швидко виявили ознаки повсякденного життя. Археологи виявили численні ями від стовпів, які колись підтримували дерев’яні споруди, що дозволило їм скласти карту частини міста.

Зазначається, що деякі з виявлених споруд виявилися напрочуд великими. За словами археологів, найбільші дерев’яні будинки могли сягати 20 метрів у довжину.

На території також було виявлено менші споруди, зокрема господарські будівлі. Було знайдено фрагменти кераміки, що датуються X і XI століттями, що допомогло дослідникам встановити хронологію поселення.

Археолог Нормен Поссельт виявив кам’яний підвал із входом, спрямованим на північ, що вказує на зміни в місцевих будівельних практиках з плином часу. Дані, опубліковані LWL Archaeology, свідчать про те, що підвал відображає еволюцію методів будівництва, водночас зберігаючи традиції, що сягають корінням у дерев’яну архітектуру. Мер Ніколас Айш зазначив:

"Відкриття цієї середньовічної пам’ятки ще раз демонструє багатство історії, яка досі перебуває під нашими ногами. Такі відкриття мають величезне значення не лише для археології, а й для самобутності нашого регіону та його мешканців".

Ландшафт, сформований невеликими поселеннями

Цікаво, що в середньовічний період регіон був усіяний невеликими поселеннями, які залежали від прилеглих джерел води та сільськогосподарських угідь. Дослідники, які беруть участь у проєкті, пояснюють, що села, як правило, засновувалися поруч із струмками або джерелами, оскільки доступ до води був життєво важливим як для людей, так і для худоби.

"Ландшафт характеризувався безліччю невеликих поселень такого типу, принаймні з X століття, які, що примітно, завжди розташовувалися поруч із водотоками або навколо джерел", - заявили автори, додавши, що родючі землі поблизу робили ці місця ще привабливішими.

Нещодавно виявлене поселення також розташовувалося неподалік від інших поселень. Сам Боргентрайх став укріпленим містом у 1280-х роках і, ймовірно, деякий час співіснував з Ехене.

Новини археології

У північно-східній Бразилії було виявлено кістку крила птерозавра віком 113 мільйонів років. Скам’янілість не тільки зберегла структуру кістки, а й містить хімічні сліди, що вказують на те, чим харчувалася тварина і як вона була похована.

Вас також можуть зацікавити такі новини: