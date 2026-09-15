Активність Етни порушила авіасполучення із Сицилією. Вулканічний попіл піднявся на кілька кілометрів, а частину повітряного простору в районі вулкана закрили.

Вулкан

В Італії тимчасово призупинили прильоти літаків на Сицилію через активність вулкана Етна. З його вершинних кратерів інтенсивно викидається вулканічний попіл, а висота хмари сягає кількох кілометрів. Як пише Planeta, це створює загрозу для повітряного руху.

Оператор аеропорту SAC повідомив, що прильоти до аеропорту Катанії – Катанья-Фонтанаросса – призупинено. У районі вулкана закрили одну з повітряних зон. Пасажирам рекомендують стежити за актуальною інформацією аеропорту та авіакомпаній, оскільки статус рейсів може змінитися в будь-який момент.

Вулкан Етна: що відомо

Етна – найбільший діючий вулкан Європи. Він розташований на східному узбережжі Сицилії, неподалік від Катанії. Його висота зараз становить близько 3329 метрів над рівнем моря, однак вона змінюється залежно від активності вулкана.

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Останніми роками фахівці відзначають поступове посилення активності Етни. Вулканолог Борис Бенке вважає, що мешканцям Сицилії доводиться адаптуватися до життя поруч із вулканом, який регулярно проявляє активність.

Етна сформувалася близько 500 тисяч років тому в зоні взаємодії Африканської та Євразійської тектонічних плит. Під поверхнею відбувається плавлення порід, а утворена магма періодично виходить назовні. Наявність безлічі головних і бічних кратерів дозволяє лаві знаходити різні шляхи для виходу.

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