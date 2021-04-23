У мережі з'явилися приголомшливі знімки нашої планети, зроблені з МКС.
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Фото на своїй сторінці в Twitter опублікував астронавт NASA Майкл Хопкінс.
"Я впевнений, що у мене найкращий вигляд у галактиці! З усіх планет у Всесвіті - Земля, безумовно, моя улюблена", - написав Хопкінс, повідомивши, що повернеться на Землю через тиждень.
Довідка
Майкл Хопкінс - американський астронавт, інженер, льотчик-випробувач ВПС США. 336-й астронавт НАСА і 536 космонавт світу. Здійснив кілька виходів у відкритий космос, пробувши там в цілому понад 12 годин.
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