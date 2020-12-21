Аналіз якості дзвінка і його змісту (наприклад, кількості стоп-слів) більш ніж на 50 мовах. Все це можна робити автоматично, за допомогою сервісу мовної аналітики від компанії Zadarma.

Інструмент автоматично переводить запис голосу в текст і аналізує його за заданими вами параметрами. Це можуть бути як відсоток пауз в розмові, так і зміст необхідних слів. Це може бути особливо важливо для відділу продажів.

У разі виявлення певних метрик, система автоматично надішле вам повідомлення в особистий кабінет і ви зможете прослухати цей дзвінок і провести необхідну роботу.

При використанні послуги ви платите тільки за фактично розпізнані хвилини дзвінків. Ніякої абонентської плати. І додатково до цього у вас буде ще цілих дві можливості заощадити. При використанні віртуальної АТС від Zadarma платити доведеться тільки за оренду віртуального номера, вихідні дзвінки і розпізнавання мови.

До 15 січня 2021 року сервіс телефонії Zadarma представляє розширені безкоштовні хвилини для розпізнавання на трьох тарифах: Стандарт 100 безкоштовних хвилин, Офіс - 500 безкоштовних хвилин або Корпорація - 1000 безкоштовних хвилин розпізнавання.

Про інші вигідні акції ви можете дізнатися тут. .Безкоштовний сервіс мовної аналітики від Zadarma.

Аналіз якості дзвінка і його змісту (наприклад, кількості стоп-слів) більш ніж на 50 мовах. Все це можна робити автоматично, за допомогою сервісу мовної аналітики від компанії Zadarma.

Інструмент автоматично переводить запис голосу в текст і аналізує його за заданими вами параметрами. Це можуть бути як відсоток пауз в розмові, так і зміст необхідних слів. Це може бути особливо важливо для відділу продажів.

У разі виявлення певних метрик, система автоматично надішле вам повідомлення в особистий кабінет і ви зможете прослухати цей дзвінок і провести необхідну роботу.

При використанні послуги ви платите тільки за фактично розпізнані хвилини дзвінків. Ніякої абонентської плати. І додатково до цього у вас буде ще цілих дві можливості заощадити. При використанні віртуальної АТС від Zadarma платити доведеться тільки за оренду віртуального номера, вихідні дзвінки і розпізнавання мови.

До 15 січня 2021 року сервіс телефонії Zadarma представляє розширені безкоштовні хвилини для розпізнавання на трьох тарифах: Стандарт 100 безкоштовних хвилин, Офіс - 500 безкоштовних хвилин або Корпорація - 1000 безкоштовних хвилин розпізнавання.

Про інші вигідні акції ви можете дізнатися тут.

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Автор: УНІАН