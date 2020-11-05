Американська компанія-автовиробник Chevrolet запускає в серійне виробництво комплект eCrate, який дозволить перетворити практично будь-який автомобіль з двигуном внутрішнього згоряння в електромобіль.
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Як повідомляє ITC, вже в другій половині 2021 року всі бажаючі зможуть придбати комплект для переробки свого ДВС-автомобіля в електромобіль і встановити його в авторизованих сервісах.
Як приклад такої модернізації компанія представила кросовер Chevrolet K5 Blazer 1977 року. У нього вилучили 6,5-літровий двигун V8 потужністю 175 к.с., трьохкшвидкісний автомат, паливну і вихлопну системи. Замість них встановили електродвигун, батарею та інші компоненти електромобіля.
У підсумку позашляховик отримав електродвигун з потужністю 200 к.с. і крутним моментом 360 Нм, а також батарею на 60 кВтг (400 В) з рідинним охолодженням.
Фахівці Chevrolet Performance надалі мають намір розширити лінійку рішень eCrate конфігураціями з електродвигунами різної потужності і батареями різного об'єму, які будуть підходити для трансформації різнопланових ДВС-моделей. У перспективі в подібні комплекти будуть входити нові модульні батареї Ultium.
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