Метою чипування є усунення наслідків травм головного і спинного мозку.

Засновник SpaceX і Tesla, мільярдер Ілон Маск успішно чипував мавпу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Маск повідомив про успішний експеримент своєї компанії Neuralink в соціальному додатку Clubhouse, створеному для спілкування та онлайн-конференцій. Він розповів, що в компанії з'явилася мавпа з бездротовим імплантом в мозку.

"Вона може грати у відеоігри за допомогою свого мозку», - уточнив Маск.

За його словами, чип повністю прихований під шкірою тварини без шкоди для нього.

«У майбутньому ми хочемо, щоб мавпи грали один з одним в пінг-понг», - зізнався мільярдер.

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Ілон Маск пояснив, що метою чипування є усунення наслідків травм головного і спинного мозку і повернення пацієнтам втрачених здібностей.

«Це схоже на Fitbit (фітнес – браслет-ред.) у вашому черепі з крихітними проводами, що входять в мозок», - пояснив пристрій імпланта власник Neuralink.

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Автор: УНІАН