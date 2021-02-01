Засновник SpaceX і Tesla, мільярдер Ілон Маск успішно чипував мавпу.
Про це повідомляє Bloomberg.
Маск повідомив про успішний експеримент своєї компанії Neuralink в соціальному додатку Clubhouse, створеному для спілкування та онлайн-конференцій. Він розповів, що в компанії з'явилася мавпа з бездротовим імплантом в мозку.
"Вона може грати у відеоігри за допомогою свого мозку», - уточнив Маск.
За його словами, чип повністю прихований під шкірою тварини без шкоди для нього.
«У майбутньому ми хочемо, щоб мавпи грали один з одним в пінг-понг», - зізнався мільярдер.
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Ілон Маск пояснив, що метою чипування є усунення наслідків травм головного і спинного мозку і повернення пацієнтам втрачених здібностей.
«Це схоже на Fitbit (фітнес – браслет-ред.) у вашому черепі з крихітними проводами, що входять в мозок», - пояснив пристрій імпланта власник Neuralink.
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