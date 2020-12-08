Один з кораблів привіз майже 3 тис. кг вантажу.

До МКС вперше пристикувалося одразу два кораблі Ілона Маска.

Читайте такожАстронавти вперше зібрали врожай редиски, вирощеної в космосіПро це йдеться в сюжеті ТСН. Один з кораблів — модернізований багаторазовий вантажник — напередодні успішно дістався МКС із майже трьома тисячами кілограмів вантажу на облавку.

У той час до міжнародної космічної станції вже був пристикований інший корабель компанії SpaceX, який доправив на МКС астронавтів ще 17 листопада.

Запуск космічного корабля Dragon 6 грудня: що відомо

Компанія SpaceX вперше запустила у неділю, 6 грудня, оновлену вантажну версію свого космічного корабля Dragon, який мав доставити до Міжнародної космічної станції низку корисних вантажів.

Недільний запуск став 21-ю місією для кораблів SpaceX та першою для модернізованого вантажного корабля компанії.

Запуск корабля на ракеті Falcon 9 відбувся зі стартового майданчика у Флориді.

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Автор: Ольга Робейко