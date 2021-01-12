Японська компанія Sony в рамках конференції розробників CES 2021 показала свій перший безпілотник під назвою Airpeak.
Читайте такожУ Швейцарії показали міське аеротаксі з вертикальним зльотом (фото)За словами представників компанії, цей дрон є найменшим за розміром, здатним переносити камеру Alpha, і в першу чергу призначений для створення відеоконтенту і професійної фотографії.
Дрон по дизайну нагадує квадрокоптер і має два підсилювачі шасі, які прибираються під час польоту. Шасі зроблено для більш безпечного приземлення і збереження камери і фото-або відеоматеріалу, передає kommersant. Вперше Sony розповіла про цей проект в листопаді 2020 року, тоді датою релізу значилася весна 2021 року.
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