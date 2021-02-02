Корпорація вдавалася до дискримінаційних методів відбору персоналу, а також при визначенні заробітної плати вже найнятих співробітників.

Google погодився виплатити $3,8 млн нинішнім співробітникам і кандидатам на посаду фахівця з розробки програмного забезпечення.

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Міністерство праці США повідомило, що в ході перевірки з'ясувалося, що корпорація вдавалася до дискримінаційних методів відбору персоналу на цю посаду, а також при визначенні заробітної плати вже найнятих співробітників. Політика компанії була визнана владою дискримінаційною по відношенню до жінок і азіатів, які претендували або вже займають зазначену посаду в американських офісах Google, передає kommersant.

Корпорація визнала, що виплати співробітникам і відбір персоналу іноді виявлялися дискримінаційними. Компанія пообіцяла зробити все можливе, щоб в майбутньому не допустити нерівного ставлення до співробітників і кандидатів на роботу.

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Автор: УНІАН