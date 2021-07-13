Телескоп "Хаббл"сфотографував кульове зоряне скупчення NGC 6380 в сузір'ї Скорпіона.
Знімок був опублікований на сайті ESA/Hubble. Повідомляється, що знімок був зроблений на ширококутну камеру WFC3. На ньому можна побачити одну з найближчих до Сонця зірок - HD 159073, вона розташована на відстані всього 4 тисяч світлових років від Сонячної системи.
"Хаббл" - спільний проект Європейського космічного агентства ESA і американського NASA, був виведений в космос в 1990 році. Завдяки відсутності атмосфери роздільна здатність телескопа в 7-10 разів більша, ніж у аналогічного телескопа, розташованого на Землі.
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