Вчені за допомогою телескопа Хаббл продемонстрували явище під назвою гравітаційне лінзування.

Вчені за допомогою телескопа Хаббл отримали зображення безлічі "викривлених" галактик.

Знімок був опублікований на сайті обсерваторії.

Як повідомляється, зображення наочно демонструє концепцію гравітаційного лінзування. Серед крихітних точок, спіралей і овалів, які є галактиками, що належать одному скупченню, є кілька виразних серповидних форм. Ці вигнуті світлові дуги є яскравими прикладами явища, відомого як гравітаційне лінзування.

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Гравітаційне лінзування відбувається, коли маса об'єкта викликає викривлення світла. Вигнуті півмісяці та s-подібна форма світла на цьому зображенні - це не вигнуті галактики, а світло від галактик, які насправді лежать за межами цього скупчення.

Скупчення галактик має таку велику масу, що діє як гравітаційна лінза, змушуючи світло від більш далеких галактик огинати її.

Ці спотворення можуть мати найрізноманітніші форми, наприклад довгі лінії або дуги. Це дуже наочне свідчення того, що маса викликає викривлення світла, було широко використано як доказ однієї з найвідоміших наукових теорій: загальної теорії відносності Ейнштейна.

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Автор: Катерина Лиманська