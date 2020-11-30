Астрономи за допомогою телескопа "Хаббл" отримали знімок галактики з довгою назвою SDSSJ225506.80+005839.9. Цю галактику разом із сусідніми системами вчені назвали "країною чудес".
Знімок був опублікований на сайті обсерваторії.
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На відміну від багатьох інших екстравагантних галактик і приголомшливих туманностей, ця галактика не має короткої популярної назви, а відома тільки своєю довгою назвою, в якій зашифровані її координати на небі. Ця галактика (на знімку в центрі правої частини) і безліч чудових сусідніх з нею галактик знаходяться в сузір'ї Риб.
За даними вчених, ця далека галактика утворилася в результаті злиття декількох систем. В результаті цього злиття з газу в центрі галактики народилися нові зірки, найяскравіші з яких видно в ядрі.
Перебуваючи далеко за межами нашого Чумацького Шляху, майже неможливо побачити цю галактику без допомоги Хаббла, і, як і тисячі подібних слабких і дуже далеких галактик, вона була виявлена тільки в останні роки.
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