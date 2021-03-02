На консолі змогли налагодити видобуток Etherium.

Майнінг криптовалюти на консолі Sony PlayStation 5 обмежений системою, однак китайські ентузіасти змогли подолати ці обмеження.

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Про це повідомляє IXBT. Зазначається, що апаратні компоненти PlayStation 5 цілком підходять для майнінгу, проте дотепер запустити його на приставці не вдавалося

Консоль використовує CPU AMD Ryzen на мікроархітектурі Zen 2 і GPU на базі AMD Radeon з архітектурою RDNA 2.

Зазначається, що на консолі змогли налагодити видобуток Etherium, що підтверджується фото зі скріншотом. Судячи зі скріншоту, Продуктивність в майнінгу у приставки досягає 98,76 MH / s, а енергоспоживання — 211 Вт.

Не виключається, що для такого результату консоль не тільки зламали, але і розігнали.

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Автор: Дмитро Захаров