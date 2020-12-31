Коли Землю накриє магнітна буря / фото atn.ua
У перший місяць 2021 року в цілому очікується спокійна геомагнітна обстановка.
Але невеликі магнітні сплески можливі 3, 5, 6, 18 і 21 січня. Про це повідомляє Meteoprog.
Читайте такожПісля вихідних Україну накриє магнітна буря-як захиститися
Що таке магнітна буря
Магнітна буря — це збурення геомагнітного поля Землі, яке пов'язане зі спалахами на сонці. Такі сплески можуть тривати від пари годин до декількох діб і викликати збої в роботі систем зв'язку. Магнітні бурі негативно впливають на самопочуття метеочутливих людей.
Як убезпечити організм від впливу магнітних бур
- Не нервуйте, позбудьтеся стресів.
- Лягайте спати раніше, висипайтеся.
- Відмовтеся від куріння й алкоголю.
- Під час бурі виключіть з раціону жирну і смажену їжу, фастфуд, солодощі, міцну каву й енергетики. Пийте більше води й зеленого чаю.
- Проводьте більше часу на свіжому повітрі.
- Перед сном приймайте контрастний душ.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram