Складено прогноз магнітних бур на січень.

У перший місяць 2021 року в цілому очікується спокійна геомагнітна обстановка.

Але невеликі магнітні сплески можливі 3, 5, 6, 18 і 21 січня. Про це повідомляє Meteoprog.

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Що таке магнітна буря

Магнітна буря — це збурення геомагнітного поля Землі, яке пов'язане зі спалахами на сонці. Такі сплески можуть тривати від пари годин до декількох діб і викликати збої в роботі систем зв'язку. Магнітні бурі негативно впливають на самопочуття метеочутливих людей.

Як убезпечити організм від впливу магнітних бур

Не нервуйте, позбудьтеся стресів.

Лягайте спати раніше, висипайтеся.

Відмовтеся від куріння й алкоголю.

Під час бурі виключіть з раціону жирну і смажену їжу, фастфуд, солодощі, міцну каву й енергетики. Пийте більше води й зеленого чаю.

Проводьте більше часу на свіжому повітрі.

Перед сном приймайте контрастний душ.

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Автор: УНІАН