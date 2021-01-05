Перед різдвяними святами в Україні очікується обурення геомагнітного поля Землі. Друге підвищення активності пройде в середині січня.
Що таке магнітні бурі
Магнітна буря - це обурення геомагнітного поля Землі, яке пов'язане зі спалахами на Сонці. Такі спалахи можуть мати різну силу і тривають від пари годин до декількох днів. Сильні бурі можуть вплинути на роботу систем зв'язку і людське самопочуття, а особливо чутливі до коливань люди відчувають навіть невеликі коливання.
Коли в січні магнітні бурі
В середу 6 січня очікується збудження магнітного поля Землі. Фахівці не прогнозують сильну бурю, проте ці коливання можуть вплинути на самопочуття деяких людей. Наступні коливання магнітосфери очікуються з неділі 17 січня до середи 20 січня. Цей період відзначається не інтенсивністю коливань, а їх тривалістю. У цей час також можливе погіршення самопочуття.
Як бурі впливають на людину
Впливу магнітних коливань найбільше схильні літні, вагітні, метеочутливі люди і володарі хронічних захворювань. Під час магнітних збурень можливі наступні симптоми:
- головний біль;
- запаморочення;
- біль у спині, шиї, м'язах, суглобах;
- почервоніння очей;
- сонливість або безсоння;
- дратівливість, плаксивість;
- болі в серці, загострення хронічних хвороб.
Щоб зменшити негативний вплив бурі на організм, дотримуйтеся кількох правил.
- У день підвищення активності ляжте спати раніше.
- Не нервуйте, виключіть джерела стресу.
- Пийте більше води і зеленого чаю. Відмовтеся від кави і енергетиків.
- Не вживайте алкоголь, сигарети, жирну і смажену їжу на час бурі.
- Проводьте більше часу на свіжому повітрі.
- Якщо ваш стан сильно погіршився, по можливості візьміть лікарняний і зверніться до лікаря.
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