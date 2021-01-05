Геомагнітна буря очікується 6 січня.

Перед різдвяними святами в Україні очікується обурення геомагнітного поля Землі. Друге підвищення активності пройде в середині січня.

Що таке магнітні бурі

Магнітна буря - це обурення геомагнітного поля Землі, яке пов'язане зі спалахами на Сонці. Такі спалахи можуть мати різну силу і тривають від пари годин до декількох днів. Сильні бурі можуть вплинути на роботу систем зв'язку і людське самопочуття, а особливо чутливі до коливань люди відчувають навіть невеликі коливання.

Коли в січні магнітні бурі

В середу 6 січня очікується збудження магнітного поля Землі. Фахівці не прогнозують сильну бурю, проте ці коливання можуть вплинути на самопочуття деяких людей. Наступні коливання магнітосфери очікуються з неділі 17 січня до середи 20 січня. Цей період відзначається не інтенсивністю коливань, а їх тривалістю. У цей час також можливе погіршення самопочуття.

Як бурі впливають на людину

Впливу магнітних коливань найбільше схильні літні, вагітні, метеочутливі люди і володарі хронічних захворювань. Під час магнітних збурень можливі наступні симптоми:

головний біль;

запаморочення;

біль у спині, шиї, м'язах, суглобах;

почервоніння очей;

сонливість або безсоння;

дратівливість, плаксивість;

болі в серці, загострення хронічних хвороб.

Щоб зменшити негативний вплив бурі на організм, дотримуйтеся кількох правил.

У день підвищення активності ляжте спати раніше. Не нервуйте, виключіть джерела стресу. Пийте більше води і зеленого чаю. Відмовтеся від кави і енергетиків. Не вживайте алкоголь, сигарети, жирну і смажену їжу на час бурі. Проводьте більше часу на свіжому повітрі. Якщо ваш стан сильно погіршився, по можливості візьміть лікарняний і зверніться до лікаря.

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Автор: Катерина Пулатова