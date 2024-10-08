Обидва лауреати займалися статистичною фізикою, ця робота зрештою і призвела до створення сучасних нейромереж.

Нобелівську премію з фізики дали за фундаментальні дослідження нейромереж. Про це повідомляє Нобелівський комітет. Лауреатами премії стали Джон Гопфілд і Джеффрі Гінтон.

У повідомленні комітету наголошується на внеску вчених в "основоположні відкриття і винаходи, що забезпечують машинне навчання за допомогою штучних нейронних мереж".

"Машинне навчання на основі штучних нейронних мереж зараз революціонізує науку, техніку і повсякденне життя", - зазначають у комітеті.

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Обидва лауреати займалися статистичною фізикою, ця робота зрештою і призвела до створення сучасних нейромереж.

Минулого року Нобелівську премію з фізики здобули П'єр Агостіні, Ференц Крауз та Анн Л'Юйє за експериментальну розробку технології надкоротких лазерних імпульсів, яка фактично дозволяє вченим "зазирнути всередину атома".

Вручення Нобелівської премії

Першими лауреатами Нобелівських премій 2024 року стали Віктор Емброс і Гері Равкун. Нобелівський комітет присудив їм нагороду в галузі медицини та фізіології за відкриття мікроРНК - особливого класу коротких молекул рибонуклеїнової кислоти, які, поряд з іншими молекулами, визначають активність багатьох генів.

Відкриття вчених показало абсолютно новий вимір регуляції генів. МікроРНК виявилися фундаментально важливими для розвитку та життя організмів.

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