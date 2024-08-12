Аналітики очікують, що до кінця 2024 року смартфони з підтримкою ШІ становитимуть 11% від загального ринку.

Майбутні флагманські смартфони Xiaomi, які вийдуть на міжнародному ринку, будуть оснащені штучним інтелектом Gemini від Google. Водночас версії для Китаю отримають MiLM, власну мовну модель Xiaomi.

Першим смартфоном у рамках партнерства з Google стане Xiaomi 15, який вийде в жовтні. Він також першим отримає процесор Snapdragon 8 Gen 4 і захист IP69.

Подробиці реалізації нейромережі Gemini поки залишаються невідомими, але не виключено, що власникам Xiaomi буде доступний не весь набір функціоналу ШІ. Google, найімовірніше, залишить якісь фішки ексклюзивними на своїх пристроях Pixel.

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Аналітики вважають, що впровадження штучного інтелекту позитивно позначиться на продажах смартфонів Xiaomi. За даними Counterpoint Research, китайський бренд став третім за величиною виробником смартфонів у світі в другому кварталі 2024 року, зайнявши 14% ринку і поступившись лише Samsung і Apple.

Як відомо, для роботи ШІ Apple потрібно мати хоча б iPhone 15 Pro, а великий апгрейд для Siri разом з інтеграцією ChatGPT відбудеться лише навесні 2025 року. Samsung, навпаки, прокачала ШІ-функціями флагмани минулих років і навіть середньобюжетні моделі.

Раніше повідомлялося, що майбутні смартфони Xiaomi також вирізнятимуться великими акумуляторами і можливістю швидкої зарядки. Зокрема, одна з моделей буде оснащена акумулятором ємністю 7500 мАг і швидкою зарядкою потужністю 100 Вт.

У жовтні разом із Xiaomi 15 очікується реліз. HyperOS 2.0. В інтернеті вже з'явилися списки функцій і телефонів як основною торговою маркою, так і під брендами Redmi і Poco, які можна буде оновити.

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