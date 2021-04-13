Доступ до нових онлайн-курсів Google безкоштовний.

Технологічна компанія Google запустила онлайн-платформу «Нові цифрові можливості» для підвищення цифрової грамотності, доступ до якої відкрито для всіх бажаючих.

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Про це повідомила прес-служба Google.

«Сьогодні ми оголошуємо про запуск онлайн-платформи «Нові цифрові можливості з Google», доступ до якої відкрито для всіх бажаючих. Зараз особливо потрібні цифрові навички, щоб розвивати свій бізнес, просувати свою кар'єру, або навіть для відпочинку. Google прагне допомогти, надаючи безкоштовне навчання, інструменти і досвід», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що платформа буде регулярно поповнюватися новими матеріалами і інструментами.

Також сьогодні Google запустила освітню програму «Google для туризму: розвиток бізнесу онлайн», розроблену для керівників і власників компаній у туристичній галузі і готельно-ресторанному бізнесы в Україні.

«Протягом курсу учасники дізнаються, як розмістити інформацію про компанію в Інтернеті, як збільшити кількість клієнтів і продажів завдяки інструментам від Google та інших компаній», - повідомила прес-служба.

Згідно з повідомленням, один курс складається з 7 інтерактивних тренінгів в онлайн-форматі. Кожен тренінг розділено на частини різного ступеня складності, щоб бути корисним як для початківців, так і для досвідченої аудиторії.

«Курс безкоштовний і буде доступний як в прямому ефірі, так і за запитом на сайті», - зазначається в повідомленні.

Протягом 2021 року Google планує тричі провести курс і надати можливість отримати нові знання більш ніж 5 тис. представників туристичного бізнесу.

Як повідомляв УНІАН, у 2020 році Міністерство цифрової трансформації і технологічна компанія Facebook проводили безкоштовні воркшопи для підприємців «Основи використання Facebook та Instagram для розвитку бізнесу онлайн».

У червні 2020 року Міністерство цифрової трансформації в партнерстві з Міжнародною фінансовою корпорацією (МФК) представило національну онлайн-школу для підприємців на платформі " Дія.Бізнес».

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Автор: Павло Степанець