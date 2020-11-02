Apple покаже нові продукти / Ілюстрація REUTERS
Компанія Apple анонсувала ще одну презентацію - вже третю за осінь.
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Як повідомляє TJournal, повідомлення були розіслані журналістам. Захід пройде в онлайн-форматі 10 листопада.
Передбачається, що компанія покаже перший Macbook з новим процесором власного виробництва, побудованим на архітектурі ARM.
Новинки Apple 2020
- 13 жовтня компанія Apple презентувала iPhone 12 Pro з підтримкою 5G.
- Також, Apple презентувала новий iPhone 12 mini з 5,4-дюймовим екраном.
- Крім цього, Apple під час своєї презентації у вівторок, 13 січня, представила iPhone 12.
- Також Apple анонсувала нову версію розумної колонки HomePod- HomePod Mini - версію оригіналу в більш компактних розмірах.
- Раніше, 15 вересня, Apple представила оновлений "розумний" годинник Apple Watch і нові моделі планшетів iPad.
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