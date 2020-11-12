Процесор підтримує екрани з частотою оновлення 144 Гц при роздільній здатності Full HD+

Корейська компанія Samsung провела в Китаї презентацію свого нового чіпа Exynos 1080, який виконаний по передовому техпроцесу і використовує нові ядра.

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Як повідомляє 4PDA, чіпсет, при цьому, віднесли до моделей середнього рівня. До складу платформи входить ЦП з чотирма потужними ядрами Cortex-A78 (2,8 ГГц) і чотирма енергоефективними ядрами Cortex-A55. За графіку відповідає десятиядерний графічний процесор Mali-G78.

В Samsung запевнили, що в порівнянні з Exynos 980 продуктивність на одне ядро зросла на 50%, а в багатоядерному режимі — на 100%. При цьому енергоефективність покращилася на 10% шляхом використання нового алгоритму Amigo.

Процесор підтримує екрани з частотою оновлення 144 Гц при роздільній здатності Full HD+ або 90 Гц при WQHD+. Заявлена підтримка оперативної пам'яті LPDDR5, накопичувачів UFS 3.1, стандартів Bluetooth 5.2 та Wi-Fi 6. Вбудований 5G-модем дозволяє передавати дані на швидкості до 5,1 Гбіт/с.

Чіп також буде здатний працювати з камерами з роздільною здатністю до 200 Мп і підтримує запис відео в 4K при 60 fps і HDR10+.

Першими смартфонами з новим чіпом стануть пристрої від бренду Vivo. Передбачається, що мова про моделі серії X60.

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Автор: Дмитро Захаров