Космічний центр Esrange зараз модернізують.

Перший в Європейському Союзі стартовий майданчик для запуску супутників може з'явитися у Швеції. Об'єкт може бути готовий до літа 2022 року.

Про це повідомляє Euractiv.

Космічний центр Esrange знаходиться поруч з містом Кіруна, а це приблизно у 200 км на північ від Полярного кола. Його заснували в середині 1960-х років і відтоді тут активно проводять дослідження.

На модернізацію центру виділили 12 мільйонів євро в рамках кредитного оголошення євро з Північним інвестиційним банком і державною шведською космічною корпорацією. Планується модернізувати ракетно-випробувальні комплекси і розроблені наземні технології зв'язку з супутниками.

Читайте такожАстронавт ESA зробив фото Києва з космосу"З появою нового космодрому він, швидше за все, стане першим стартовим майданчиком на материковій частині Європи, який надасть космічним компаніям платформу для розробки ракетних технологій наступного покоління і запуску своїх супутників", - зазначив представник шведської космічної корпорації Філіп Польссон.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Вашингтоні в Посольстві України в США було підписано угоду про участь України в програмі місії 16 Міжнародної космічної станції, в рамках якої українські школярі братимуть участь у програмі NASA.

Автор: Анастасія Горбачова