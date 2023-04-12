Національне агентство з телекомунікацій та інформації США хоче визначити заходи, які дадуть впевненість у законності та безпеці систем ШІ.

Влада США вивчає шляхи регулювання систем штучного інтелекту (ШІ), таких як ChatGPT, оскільки виникають побоювання відносно їх впливу на освіту та нацбезпеку.

Як повідомляє Reuters, Національне агентство з телекомунікацій та інформації США хоче визначити заходи, які дадуть впевненість у законності, ефективності, етичності, безпеці систем ШІ.

"Системи штучного інтелекту можуть бути корисними, але тільки тоді, коли будуть враховані наслідки та шкода. Щоб ці системи повністю розкрили свій потенціал, компанії та споживачі повинні мати можливість їм довіряти", – пояснив співробітник агентства Алан Девідсон.

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Агентство підготує документ з розглядом "зусиль щодо забезпечення того, щоб ШІ працював, як заявлено, і без завдання шкоди".

Що таке ChatGPT

Чат-бот ChatGPT - програма штучного інтелекту, яка привернула увагу користувачів здатністю швидко писати відповіді на широке коло запитань. Але не всі з цих відповідей відповідали дійсності.

Раніше до роботи цієї системи скептично поставились в Італії. Ця країна стала першою в Європі, де заборонили ChatGPT.

Розробником цієї програми є компанія OpenAI. 29 березня у компанії анонсували, що наступна версія ChatGPT повинна "змінити світ". Через це провідні розробники ШІ, включаючи винахідника Ілона Маска і співзасновника Apple Стіва Возняка, закликали призупинити його розвиток до створення надійних протоколів безпеки.

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