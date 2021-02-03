Корабель вибухнув під час посадки на платформу.

Американська приватна космічна компанія Ілона Маска SpaceX здійснила льотні випробування дев'ятого прототипу міжпланетного багаторазового космічного корабля Starship.

Ракета вибухнула за спроби приземлення. Трансляція велася в Тwitter компанії SpaceX.

Starship SN9 досяг висоти 10 км, перш ніж впасти назад на Землю. Випробування відбувалися в американському штаті Техас.

"У нас був ще один чудовий політ. Нам просто потрібно трохи попрацювати над приземленням", - прокоментував інцидент головний інженер з інтеграції SpaceX Джон Інспрукер.

Nice try, SN9! But didn't hit SN10 or the Tank Farm.



You're next, SN10!



➡️https://t.co/2eJwgJUTLlpic.twitter.com/Eh3Dn6C9M4 — Chris B - NSF (@NASASpaceflight) February 2, 2021

Це вже другі висотні суборбітальні льотні випробування прототипу Starship.

Проект Starship він SpaceX: що потрібно знати

Попередня модель SN8 також вибухнула під час польоту в грудні. Метою компанії SpaceX є запуск Starship на Марс із вантажем в 2022 році, за яким очікується пілотований політ у 2024 році.

У ніч на 30 січня на пусковому комплексі біля містечка Бока Чика, штат Техас, де вже встановлено дев'ятий прототип багаторазового корабля Starship, команда Маска встановила ​​ще один - Starship SN10. Всього SpaceX одночасно будує сім космічних кораблів різних модифікацій.

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Автор: Олег Давигора