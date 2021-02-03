Starship розбився при посадці / фото twitter.com/SpaceX

Американська приватна космічна компанія Ілона Маска SpaceX здійснила льотні випробування дев'ятого прототипу міжпланетного багаторазового космічного корабля Starship.

Ракета вибухнула за спроби приземлення. Трансляція велася в Тwitter компанії SpaceX.

Starship SN9 досяг висоти 10 км, перш ніж впасти назад на Землю. Випробування відбувалися в американському штаті Техас.

"У нас був ще один чудовий політ. Нам просто потрібно трохи попрацювати над приземленням", - прокоментував інцидент головний інженер з інтеграції SpaceX Джон Інспрукер.

Це вже другі висотні суборбітальні льотні випробування прототипу Starship. 

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Проект Starship він SpaceX: що потрібно знати 

Попередня модель SN8 також вибухнула під час польоту в грудні. Метою компанії SpaceX є запуск Starship на Марс із вантажем в 2022 році, за яким очікується пілотований політ у 2024 році. 

У ніч на 30 січня на пусковому комплексі біля містечка Бока Чика, штат Техас, де вже встановлено дев'ятий прототип багаторазового корабля Starship, команда Маска встановила ​​ще один - Starship SN10. Всього SpaceX одночасно будує сім космічних кораблів різних модифікацій.

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Автор: Олег Давигора