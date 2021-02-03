Американська приватна космічна компанія Ілона Маска SpaceX здійснила льотні випробування дев'ятого прототипу міжпланетного багаторазового космічного корабля Starship.
Ракета вибухнула за спроби приземлення. Трансляція велася в Тwitter компанії SpaceX.
Starship SN9 досяг висоти 10 км, перш ніж впасти назад на Землю. Випробування відбувалися в американському штаті Техас.
"У нас був ще один чудовий політ. Нам просто потрібно трохи попрацювати над приземленням", - прокоментував інцидент головний інженер з інтеграції SpaceX Джон Інспрукер.
Nice try, SN9! But didn't hit SN10 or the Tank Farm.— Chris B - NSF (@NASASpaceflight) February 2, 2021
You're next, SN10!
➡️https://t.co/2eJwgJUTLlpic.twitter.com/Eh3Dn6C9M4
Це вже другі висотні суборбітальні льотні випробування прототипу Starship.
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Проект Starship він SpaceX: що потрібно знати
Попередня модель SN8 також вибухнула під час польоту в грудні. Метою компанії SpaceX є запуск Starship на Марс із вантажем в 2022 році, за яким очікується пілотований політ у 2024 році.
У ніч на 30 січня на пусковому комплексі біля містечка Бока Чика, штат Техас, де вже встановлено дев'ятий прототип багаторазового корабля Starship, команда Маска встановила ще один - Starship SN10. Всього SpaceX одночасно будує сім космічних кораблів різних модифікацій.
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