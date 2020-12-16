У роботі популярного месенджера Telegram виник масштабний збій. Станом на 15:30 українські користувачі не можуть відправляти та приймати повідомлення.
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За даними сервісу Downdetector, проблема торкнулася насамперед користувачів в Європі, РФ і Казахстані. Скарги на роботу месенджера почали надходити близько 15:00.
Команда Telegram визнала проблеми в роботі месенджера. З ними зіткнулися в основному користувачі в Європі і на Близькому Сході. Представники Telegram не уточнюють причини збою, але активно жартують над коментарями в Twitter.
В Україні Telegram не працював близько 45 хвилин. Повноцінна комунікація була відновлена у більшості користувачів до 15:50.
Проблеми з месенджером виникли на тлі збоїв в роботі сервісів Google, з якими користувачі зіткнулися в останні кілька днів.
Проблеми з Youtube і Google
- 14 грудня не працювали YouTube, Gmail, документи Google і інші сервіси, що вимагають авторизації в Google. Компанія пояснювала збій проблемами в системі аутентифікації.
- Вчора в роботі поштового сервісу Gmail від Google стався новий збій. За повідомленням компанії, проблема з сервісом була зафіксована о 23:29 по Києву і торкнулася значне число користувачів. Однак до 1:51 компанія заявила, що проблема вирішена.
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