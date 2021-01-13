Враховуючи останні події, Дуров закликав користувачів Telegram переходити з iOS на Android, де встановлювані додатки не можна повністю обмежити.

Популярний месенджер Telegram, число активних користувачів якого перевищило 500 мільйонів, може бути видалений з Google Play і App Store в найближчому майбутньому.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив його засновник Павло Дуров.

Можливе видалення месенджера пов'язано з подіями, що розгорілися в США, де протестувальники захопили Капітолій після відповідних закликів чинного президента Дональда Трампа. У відповідь вже 12 популярних соцмереж і платформ заблокували акаунти Трампа, а також десятків тисяч його прихильників. Серед них Google, Instagram і Spotify, які звинувачують його в підбурюванні до насильства і поширенні брехливої інформації. При цьому Telegram, який різко став набирати популярність в США, не збирається вводити будь-яку цензуру.

Враховуючи останні події, Дуров закликав користувачів Telegram переходити з iOS на Android, де встановлювані додатки не можна повністю обмежити.

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"Так, Apple і Google представляють набагато більшу проблему свободи, ніж Twitter. І Apple є більш небезпечною, оскільки компанія може повністю обмежити програми, які ви використовуєте. У той час як на Android ви можете встановлювати власні програми у вигляді APK. Ось чому я закликаю користувачів перейти з iOS на Android - це найменше, що вони можуть зробити, щоб зберегти доступ до вільного потоку інформації», - зазначив Дуров

Тому зараз засновник Telegram розробляє браузерну версію месенджера для Safari.

"Що стосується iOS, ми працюємо над багатофункціональним веб-додатком, який буде працювати в Safari майже так само плавно, як і наш додаток. Не так само, але на крайній випадок спрацює", - написав він.

Таким чином месенджер зможе зберігати "мобільну" доступність користувачам в разі, якщо він буде видалений з AppStore.

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Зростаюча популярність Telegram: з чим пов'язана

Месенджер Telegram став другим за кількістю завантажень додатком в США. У період з 6 по 10 січня Telegram в США завантажили близько 545 тисяч разів. Це майже в три рази більше, ніж в аналогічний період минулого тижня.

Зростання популярності Telegram відбулося на тлі блокування акаунтів президента Дональда Трампа в Facebook і Twitter, а також відключення соцмережі Parler, популярної у його прихильників.

На початку січня 2021 року WhatsApp ввів нову політику конфіденційності, що, за версією видання, могло викликати перехід частини користувачів на альтернативні месенджери.

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Автор: Денис Прядко