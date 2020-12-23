За останні дев'ять місяців до стандартної функції «будинок» додалися нові сенси життя: офіс, школа, місце для ігор, кінотеатр, спортзал, кафе, салон і ще багато різного до дрібниць.

Коронакриза змусила людей переглянути ставлення до власного житла. У локдаун і карантин «вихідного дня» багато задумалися про збільшення свого домашнього простору. За останні дев'ять місяців до стандартної функції «будинок» додалися нові сенси життя: офіс, школа, місце для ігор, кінотеатр, спортзал, кафе, салон і ще багато різного до дрібниць.

Як відзначають в компанії Das Haus Installation Studio, яка багато років спеціалізується на комплексних послугах з проектування, встановлення, налаштування і сервісному обслуговуванні аудіо і відеосистем для приватних і комерційних приміщень, а також обладнує системи «розумний дім», головний тренд 2021 року - облаштування зони розваг для одного або кількох членів сім'ї всередині будинків і квартир.

«Не дивлячись на загальну стурбованість, кризу і пандемію, люди будуть намагатися отримувати позитивні емоції за допомогою техніки. Розуміючи настрої споживачів, ми бачимо в який бік змінюється їх поведінку. 35% наших клієнтів за час карантину змістили свої смаки до більш стратегічним покупкам. Готовий побитися об заклад, що на найближчий рік саме особисті інтереси переважатимуть при покупках нових категорій товарів для будинку. У 2021 року люди продовжать вибирати товари, які принесуть їм задоволення від багаторазового використання. При цьому комфортно сидячи в одному місці (вдома), вони хоча бути пов'язаними зі світом», - прогнозує засновник Das Haus Installation Studio Ігор Мегедь.

За його словами, буквально за останні кілька місяців збільшився попит на установку комплексної техніки, причому не тільки аудіо систем (для поліпшення звуку при прослуховуванні улюбленої групи), а й на цілі комплекти: інтер'єрні та вуличні кінотеатри, окремі кімнати для домашніх геймерів і кіберспорсменів і VR симулятори для них. Ось тільки деякі з трендів-2021.

Інтер'єрний кінотеатр

Все більш популярності набирає тренд впровадження в своїх оселях спеціальної техніки для перегляду кіно в домашньому форматі. Із застосуванням спеціалізованої та професійної техніки. Завдяки тому, що велика частина такого обладнання «зашита» в кімнаті, воно візуально «не краде» простір і не муляє очі (його просто не видно). Складність лише в тому, що, якщо вже готовий ремонт є в квартирі або будинку, його доведеться частково переробляти. Проте, в такому разі залишиться досить красивий кінозал.

Вуличний кінотеатр

Ще один топ-тренд 2021 року - вуличний кінотеатр для власників приватних будинків. Що може бути приємніше, ніж перегляд улюбленого фільму під відкритим небом з сім'єю або перегляду футбольного матчу з друзями на свіжому повітрі? Завдяки сучасним технологіям та доступності обладнання, створити сьогодні вуличний кінотеатр у себе вдома або на дачі нескладно. Хороший великий екран, вуличний проектор, аудиоколонки і зручні садові меблі. І, звичайно ж, позитивні емоції від гарного кіно.

Штучні емоції

Зняти тривожність, симптоми гострого стресового розладу, травматичних переживань і навіть депресію, яку пандемія активно провокує у людей, можливо звичайним перемиканням уваги. Наприклад, за допомогою реальної риболовлі. Обороти продажів активно набирає VR cимулятор риболовлі з гри Fishing planet. Справжня вудка і інші рибальські снасті дають можливість чоловікам створювати нові емоції. Більшість людей несвідомо вибирають тип покупки, який дозволяє залишатися наодинці з самим собою. Однак насправді це «дзвіночок» про те, що люди прагнуть абстрагуватися від рідних навіть вдома.

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Автор: УНІАН